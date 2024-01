Incidente ferroviario. Il passaggio a livello era ok. Resta il giallo sulla dinamica

Si è trattato di un guasto all’auto, che è rimasta ferma sui binari poco prima dell’abbassamento delle sbarre, o di un’imprudenza della conducente che ha tentato di attraversare le rotaie nel momento in cui le barriere stavano scendendo? È questo l’aspetto da chiarire nell’incidente ferroviario avvenuto lunedì sera, intorno alle 20, al passaggio a livello di via Matteotti in zona Fontanella tra i comuni di Castelfiorentino e Empoli. Una donna di 46 anni si è salvata dall’impatto tra la sua auto e un treno in transito. Prima che il locomotore travolgesse la vettura chi era a bordo è riuscita a scendere e a mettersi in salvo. Dopo pochi istanti il mezzo è stato centrato dal convoglio. Un ammasso di lamiere accartocciate è tutto quello che era rimasto dopo il violentissimo impatto.

La donna che prontamente si era precipitata fuori dall’abitacolo non ha potuto fare nulla per impedire il drammatico epilogo. Nell’uscire precipitosamente dall’auto o forse colpita dalla carambola del mezzo travolto dal treno la 46enne si è procurata una ferita alla caviglia. Per questo è stata trasportata al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Dai rilievi effettuati dalla Polizia ferroviaria è stato escluso che ci sia stato un guasto al passaggio al livello, che però, a seguito dell’incidente, è rimasto danneggiato. I tecnici delle Ferrovie sono immediatamente intervenuti per ripristinarne il corretto funzionamento. Nell’impatto anche il locomotore del treno è rimasto danneggiato. È stato possibile rimuoverlo dopo alcune ore con un treno-soccorso proveniente da Firenze che lo ha portato in deposito. La carcassa dell’auto invece è stata prima messa in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino e Empoli in attesa dell’arrivo dell’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per la rimozione dalle rotaie. Sul posto anche la Misericordia di Empoli, i carabinieri della compagnia di Empoli e la Polfer. La circolazione dei treni è stata sospesa fra Certaldo e Empoli e sono stati predisposti bus per servizio spola fra le due località.

i.p.