"Poetic Patch". Il nuovo libro di Bracaloni

VIAREGGIOÈ uscito il nuovo libro di poesie "Poetic Patch" di Devid Bracaloni (nella foto) 48enne scrittore e poeta viareggino vincitore del premio "La poesia è nell’aria" di Castagneto Carducci. La raccolta, Edizioni L’Ancora di Viareggio. Prefazione curata da Giuseppe Paoli, storico e critico artistico e letterario. Immagine di copertina Maria Landolfo, pittrice campana, quella di quarta di copertina è del grafico Alfredo Orlandi, disegnatore di Martin Mystère. "Le liriche di "Poetic Patch" – dice Bracaloni - sono ispirate da fatti personali o della società e toccano temi attuali: la guerra, la religione, lo sport, gli animali, il tema della morte, il rapporto tra l’uomo e la donna o quello tra i giovani, il web e la tecnologia, fino a argomenti più leggeri. Alcune sono dedicate ad artisti e poeti del passato e alcuni haiku". Ciliegina sulla torta: la sezione dedicata a Viareggio e alla storia della canzone "La Bimba che Aspetta" Bracaloni è il paroliere, musica del maestro Delfo Menicucci, l videoclip su YouTube ha avuto migliaia di visualizzazioni. Nel libro ci sono anche due poesie in vernacolo viareggino. "Poetic Patch" significa cerotto poetico, "poiché la mia intenzione – prosegue lo scrittore - è curare le ferite dell’uomo con la poesia, apponendoi una sorta di medicamento per l’anima. La poesia non è solo di chi sa buttare giù versi, ma di ogni essere umano e di ogni gesto, che compie con amore nei riguardi degli altri. Il libro è dedicato agli 80 anni di mia madre, ma un pensiero speciale va anche a mio padre a 30 ’anni dalla scomparsa e a mia moglie che mi supporta con consigli in questa mia grande passione per la scrittura".

Dario Pecchia