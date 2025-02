Trasporto sociale. Confermato il servizio

La Regione ha confermato per tutto il 2025 il servizio di trasporto a favore di persone che presentano fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare, presso il servizio sanitario regionale toscano, un ciclo ripetuto di prestazioni terapeutiche prescritte dal medico. "E’ molto importante che venga data continuità a questo servizio – sottolinea l’assessora al sociale Alberta Puccetti – perché essendo rivolto non solo a coloro che presentano fragilità dal punto di vista sanitario, ma anche socio-economico si garantisce l’equità nell’accesso ai servizi sanitari. La Zona Distretto Versilia ha curato la coprogettazione con enti del terzo settore per organizzare la rete dei trasporti, i comuni svolgono il ruolo di facilitatori per permettere la realizzazione al meglio del servizio".

I cittadini che possiedono i requisiti previsti potranno, documentando opportunamente la propria condizione, presentare domanda di accesso al servizio, compilando un modulo informatizzato on-line oppure la domanda su un apposito modulo rivolgendosi, anche tramite un soggetto appositamente delegato, ai cup aziendali, le Botteghe della Salute, i Caf accreditati dall’Agenzia dell’Entrate, le associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, il punto digitale facile in municipio. Sul sito della Regione le specifiche per accedere a questo strumento.

"Si tratta di uno strumento importante in termini di accessibilità al servizio sanitario – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; un sostegno a persone che stanno attraversando un momento difficile non solo dal punto di vista della salute, ma anche socio-economico".