Trasporto scolastico. Operativo un bus in più

Un mezzo in più viaggerà sulla linea del trasporto pubblico che porta gli studenti di Massarosa ogni mattina verso le scuole di Viareggio e della Versilia con le linee del trasporto pubblico locale. L’amministrazione comunale, tramite l’assessore alla mobilità Mario Navari, si è attivata per risolvere un disagio che nei primi giorni di scuola aveva caratterizzato il trasferimento degli studenti massarosesi, con autobus che arrivavano da Lucca troppo pieni per il numero di studenti presenti alle fermate lungo la Sarzanese. Un disservizio che ha messo subito in allarme i genitori, anche per il fatto che alcuni ragazzi residenti nelle frazioni massarosesi sarebbero rimasti a piedi per più di una volta.

Immediati i contatti del Comune sia con l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli che con il vicepresidente della provincia di Lucca Nicola Conti e con i relativi uffici provinciali e regionali, oltre che con i responsabili di zona di Autolinee Toscane. I colloqui hanno prodotto una soluzione, con un mezzo aggiuntivo già operativo e che resterà in supporto risolvendo il disagio.

"Mi sono mosso immediatamente segnalando il problema e chiedendo un intervento immediato – commenta l’assessore Navari –; i nostri ragazzi che ogni mattina si spostano per raggiungere le scuole superiori del territorio hanno diritto ad un adeguato servizio di trasporto pubblico. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare con tutti i soggetti per mantenere quanto ottenuto in queste ore per tutto l’anno scolastico".

"Ringrazio gli enti e gli uffici che si sono resi disponibili per trovare subito una soluzione – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; la sinergia anche in questo caso è fondamentale con l’obiettivo di essere sempre vicini ai cittadini ed alle loro esigenze".

