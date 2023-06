Trascinata sull’asfalto dal bandito Violenta rapina ripresa dal video

Succede nella placida e sicura Viareggio, quella dei reati in calo. Una coppia di anziani è stata aggredita e scippata mentre di sera passeggiava in via IV Novembre, e la donna di 73 anni è stata trascinata per terra mentre agganciata alla borsa tentava di salvare i propri effetti. Tutto ripreso dalla videocamere di sorveglianza di una casa: si sentono anche le grida. Un’altra donna, abitante nei pressi della stazione, sabato sera s’è ritrovata un ladro incappucciato nel giardino di casa. Fatti resi noti da Alessandro Santini della Lega, che ha trasmesso i video alle forze dell’ordine, anche se gli anziani scippati avevano fatto denuncia ai carabinieri.

La donna col ladro in casa ha ricevuto il video da un amico, e ha inviato il materiale a Santini. Con questo messaggio del proprietario della videocamera: "Ieri sera sotto casa mia, pieno centro a due passi dalla Passeggiata, ore 22.37, coppia di 82 e 73 anni, scippati, lei trascinata per terra e presa a calci perché non ha mollato la borsa, via IV Novembre Viareggio". Tutti chiedono l’anonimato perché hanno paura. Parla solo la donna col ladro in giardino, ma chiede riservatezza su nome e indirizzo, anche se abita in centro nell’interno attorno a via Vespucci: "Sabato era ero in cucina al pianterreno. Ho sentito il rumore del cancello e credevo fosse mia figlia. Invece era un uomo con felpa nera e passamontagna, appena mi ha visto è saltato sul cancello e poi s’è diretto verso il sottopasso della stazione come nulla fosse. Questa zona, anche verso le vie De Amicis e Puccini, è diventata invivibile. Anche via Mazzini la sera è impraticabile. Andavo a piedi a camminare in Passeggiata, ora mi sposto in biciletta. Ho paura a uscire a piedi col buio. Quando qualcuno ti cammina alle spalle non sai mai cosa farà. L’uomo entrato nel giardino saltava qua e là come un giocoliere, se me lo fossi trovata in casa che avrei fatto? Ci vuole più sorveglianza".

L’autore del video invece non vuole proprio essere invididuato. Nelle immagini si vede la coppia che passeggia sul marciapiede, poi la donna cerca di salvare la borsetta e lo scippatore la trascina sull’asfalto, rincorso poi dall’anziano. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra le vie Vespucci e IV Novembre. La coppia ha poi fatto denuncia ai carabinieri. Lui ha 82 anni e vive a Lucca: lo scippatore gli ha strappato una catenina. Lei ha 73 anni, abita a Viareggio, e ha riportato 6 giorni di prognosi per le abrasioni causate dalla violenza. I Carabinieri stanno cercando di risalire al rapinatore.

"Ho mandato il video ai comandanti dei Carabinieri e dei Vigili urbani – dice il consigliere leghista Alessandro Santini – Voglio ribadire che la città ha bisogno di maggior sicurezza soprattutto la sera. Le cose peggiori avvengono dal tramonto all’alba. Inutile avere tante pattuglie di tutti i corpi di giorno, servono la sera e la notte. E la Lega chiede che sia ripristinata la copertura dei vigili urbani H24. La polizia municipale deve occuparsi degli incidenti anche la notte, lasciando libri Carabinieri e Polizia di rincorrere i ladri".

"L’esempio più eclatante è la boutique di Silvia Bini – conclude Santini – derubata due volte in poco tempo. Lo sanno tutti che i ladri vanno a rubare nei negozi la notte e non di giorno, com’è successo anche a Louis Vuitton a Forte dei Marmi dove un’auto ha sfondato la vetrina. I ladri sanno quando andare a rubare: quando in giro non c’è nessuno e poche pattuglie. Sanno anche che in Passeggiata non ci sono telecamere, quindi hanno via libera. Siamo al punto che nel video si vede un’auto passare e proseguire. Si ferma più lontano. C’è paura, ecco cosa siamo diventati".