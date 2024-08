Trame d’estate. Scrittori e autori su attualità e vita

Una manifestazione, ideata e realizzata dal Centro Studi Sirio Giannini e dalla Fondazione Dino Terra di Lucca, che fino a lunedì 26, ogni giorno dalle 18.30 alle 21.30, porterà sul palco di Palazzo Mediceo temi di grande importanza e attualità, con i migliori scrittori e intellettuali del panorama italiano. Ad aprire la giornata di oggi sarà David Fiesoli, in dialogo con Alberto Marchi, per approfondire i temi che agitano il nostro tempo, seguito da Alessandro Volpi che presenterà la sua ultima pubblicazione “I padroni del mondo. Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia“, intervistato da Giuliano Rebechi. Domani, alle 18.30, sarà invece la volta di Piera Levi Montalcini, presidente dalla Fondazione dedicata alla zia Rita, che proprio in suo omaggio presenterà il suo nuovo libro, intervistata da Virginia Volpi. Di guerra, armi, e storia, parlerà invece, alle 21.30, Domenico Quirico, storico corrispondente di guerra, in conversazione con Giuliano Rebechi. Domenica 25 saranno tre gli eventi proposti: alle 18.30 Dario Ferrari presenterà la sua opera rivelazione, “La ricreazione è finita“, dialogando con Alessandro Viti; alle ore 21 andrà in scena “La lunga notte del 31 ottobre 1926“ dell’associazione L’Alambicco di Cagliari, incentrata sul fallito attentato ad Emilio Lussu da parte dei fascisti. Alle 21.45 un grande ritorno a Trame: Piero Dorfles parlerà del suo “Chiassovezzano“ in dialogo con Guido Conti.

Chiuderanno la dodicesima edizione, lunedì, Magdi Cristiano Allam con Sonia Criscuolo e Tiziana Ferrario con il suo libro “Cenere“, intervistata da Mariapia Frigerio. Gli incontri sono a ingresso libero, sino a esaurimento posti.