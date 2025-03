Tragedia del Canadair. Ricorrono i 20 anni

La memoria e la gratitudine attraversano il tempo, soprattutto quando si tratta del sacrificio di vite impegnate a tutela della collettività. Comune di Seravezza e Comune di Forte dei Marmi celebreranno martedì il ventesimo anniversario della morte dei comandanti piloti Stefano Bandini e Claudio Rosseti. L’appuntamento è alle 11 in piazza Henry Moore a Vittoria Apuana per la deposizione di una corona di alloro.

I due esperti piloti, a bordo di un Canadair impegnato nello spegnimento di un incendio sulle colline di Ripa, nel pomeriggio del 18 marzo 2005 urtarono contro dei cavi dell’alta tensione che fecero incendiare il velivolo. Iniziò così il disperato tentativo di raggiungere la spiaggia, in modo da scongiurare gravi rischi per la popolazione. A pochi metri dal mare, a Vittoria Apuana, nella consapevolezza che non avrebbero raggiunto quella meta di salvezza, i due giovani pilotarono il Canadair in un fazzoletto di terreno, sacrificando la loro vita ma risparmiando quella di tante potenziali vittime.

Tra i resti fumanti del Canadair furono recuperati i corpi di Stefano Bandini, 38 anni di Teramo, e di Claudio Rosseti, 44 anni di Siena. "All’epoca – commenta il vice sindaco di Seravezza Adamo Bernardi – ero coordinatore dell’ufficio di protezione civile e quell’incidente irruppe con drammaticità nell’emergenza che stavamo vivendo a causa di un incendio sulle colline". "Il loro sacrificio è un esempio straordinario di coraggio e dedizione" dichiara Michele Pellegrini, presidente del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi.

Alla cerimonia saranno presenti anche i parenti delle due vittime e alcuni piloti del gruppo volo Canadair.