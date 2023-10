Tour del Verde a Viareggio: Parte il Bus del Verde nei Quartieri

Parte oggi il bus del verde, nuovo servizio di Sea Risorse dedicato alla raccolta degli sfalci di giardini e terrazze che si aggiunge agli ordinari ritiri porta a porta. 5 linee attraverseranno tutti i quartieri: ad ogni fermata gli utenti potranno conferire il verde rispettando gli orari previsti. Nel dettaglio: la linea 1 arancione è dedicata a Migliarina e Terminetto con fermate in piazza del Buon Consiglio e nel piazzale LidlScarpamondo (disponibile oggi e il 24 ottobre, martedì 14 e 28 novembre e martedì 12 dicembre dalle 8 alle 10,30 nel piazzale Lidl, dalle 11-13,30 in piazza del Buon Consiglio); la linea 2 azzurra è Don Bosco e Marco Polo con fermate al Centro Polo lungo l’Aurelia e al parcheggio del cimitero (venerdì 13 e 27 ottobre, venerdì 17 novembre, venerdì 15 e 29 dicembre, dalle 8-18,30 al Centro Polo, dalle 11- 13,30 al cimitero); linea 3 verde per il Centro e la Darsena, con fermate all’ex gasometro e in piazza Biancalana (venerdì 13 e 27 ottobre, venerdì 17 novembre, venerdì 15 e 29 dicembre. Dalle 8-10,30 all’ex Gasometro, dalle 11-13,30 in piazza Biancalana); linea 4 gialla per il Varignano e l’ex Campo d’Aviazione, con fermate sulla piazza della chiesa in via del Forcone e in piazza Pezzini (domani e 25 ottobre, mercoledì 8 e 22 novembre, mercoledì 13 e 27 dicembre dalle 8-10,30 in via del Forcone, dalle 11-13,30 in piazza Pezzini); linea 5 rossa per Torre del Lago con fermate in piazza della Pace e allo stadio Ferracci (venerdì 20 ottobre, venerdì 3 e 24 novembre, venerdì 1 e 22 dicembre dalle 8-10,30 in piazza della Pace, dalle 11-13,30 allo stadio Ferracci). Il Bus del Verde è attivo fino a dicembre in via sperimentale, ed è gratuito.