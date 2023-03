Torre del Lago celebra il patrono Un fine settimana ricco di eventi

TORRE DEL LAGO

Festa di San Giuseppe a Torre del Lago. Appuntamento sabato e domenica nella frazione con stand eD eventi. Organizzati dal comune di Viareggio e della Misericordia di Torre del Lago, segna un ritorno alla piena normalità, dopo gli anni pandemici. Sabato è previsto il ritorno della processione del patrono che si terrà dopo la messa delle 18, e domenica i tradizionali banchi, 90 in totale, dopo il numero inferiore dello scorso anno. Le vie su cui si troveranno sono: Aurelia, Garibaldi e viale Puccini. "Un ritorno alla tradizione e un ritorno alla normalità — ha affermato l’assessore al turismo Alessandro Meciani — che vede la frazione protagonista. Segno dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso il paese dopo il tuffo del primo dell’anno e gli eventi per la Befana. Un ringraziamento ai torrelaghesi per la loro partecipazione". "Una festa che vuole recuperare gli spazi persi in questi due anni, estendendosi per due giorni con un percorso sempre a croce che arriverà su via Aurelia fino a via Zanardelli", ha detto Luca Simonetti, governatore della Misericordia di Torre del Lago. "La Misericordia sta facendo un ottimo lavoro in paese — ha sottolineato Alessandra Malfatti, consigliera comunale delegata alla frazione — siamo convinti che sarà un’ottima festa, molto sentita da tutti".

Il programma completo: sabato dalle 15 alle 18 appuntamento con la "Marguttiana dei bambini" in via Garibaldi. Dalle 18 alle 20 santa messa con a seguire la processione solenne del patrono. Ad accompagnarla il corpo musicale Pardini, il percorso toccherà le vie Aurelia, Garibaldi, Volta, Zendrini, l’attraversamento di via Aurelia, via Nuova, piazza Trittico, via Trittico viale Puccini e rientro in chiesa. Dalle 20, per la prima volta, cena della veglia di San Giuseppe in via Garibaldi con musica by "Do re mi" (Info e prenotazioni al 331 2082927, costo 15 euro), il cui ricavato sarà diviso tra Misericordia e parrocchia. Domenica appuntamento con stand commerciali oltre che gastronomici, con musica e area giochi. Sulle vie Aurelia, Garibaldi e viale Puccini ci saranno banchi commerciali, hobbisti e libero ingegno, associazioni del territorio, banchi gastronomici di prodotti tipici. Non mancherà anche il concerto "Banda Pardini" e la sfilata delle bande con la maschera del Carneval Puccini "Gambe di Merlo". Nell’area eventi della Misericordia non mancherà musica e animazione by Claudio Do re mi. L’area giochi per bambini, il banco gastronomico con frittelle di riso, bomboloni, torte di cioccolata, antipasto rustico toscano oltre ai tortelli. Al netto delle spese, il ricavato servirà alla Misericordia per acquistare un mezzo sociale.

A.G.