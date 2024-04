Torna Terre di Canossa con auto storiche

Torna la suggestiva sfilata di Terre di Canossa, con auto d’epoca ed equipaggi che dal 18 al 21 aprile faranno tappa al Forte. La serata inaugurale si terrà al Twiga Beach Club con un abbinamento tra cibi e divertimento; venerdì 19 aprile iniziano le ostilità con lo spettacolare percorso con partenza da Forte dei Marmi e, attraverso la Garfagnana, arrivo per aperitivo e cena al Principino a Viareggio (dopo un passaggio alla Cittadella del Carnevale). La seconda grande serata di Forte dei Marmi sarà sabato sera, dopo che il convoglio si sarà snodato sulle difficili strade liguri delle Cinque Terre e di Porto Venere, in una location davvero glamour, il Bambaissa, famoso bagno dell’Augustus Hotel & Resort, dove i concorrenti alloggeranno. Domenica partenza per la terza tappa verso Pontedera e Pisa e, alle 12,45 la conclusione con arrivo finale al nuovo Canniccia Motor Club.