Una "Passeggiata" di salute coi Lions. Screening e consulti medici vista mare

Una domenica dedicata alla salute e alla prevenzione, grazie all’iniziativa promossa dei medici del Club Lions Viareggio Host che – nell’ambito di un progetto promosso dal Distretto Lions 108LA ( della Toscana) oggi, delle dalle 10 alle 18, saranno in piazza Maria Luisa, e con la collaborazione della Croce Rossa, di Misericordia, “Amici del cuore“ e “Associazione diabete Versilia“, saranno a disposizione dei cittadini per screening e informazioni.

"L’attenzione e la sensibilità per la prevenzione e lo screening delle patologie sta crescendo, e – spiega il presidente del Club Viareggio Host, Andrea Ticci – e questa nostra iniziativa vuole contribuire ad un primo approccio alla diagnosi precoce, fondamentale per l’efficacia delle terapie. Grazie ai numerosi medici di svariate specialità, soci Lions, e all’ associazionismo locale, abbiamo potuto mettere a disposizione visite mediche gratuite a persone di ogni età, sesso e nazionalità".

Saranno presenti nella passeggiata viareggina, in prossimità del “Principino“, mezzi attrezzati della associazioni coinvolte per screening diabetologici, cardio-pressori ed ecografici, mentre. Mentre i specialistici nelle varie branche mediche saranno a disposizione per eventuali consulenze, dall’urologia alla ginecologia, dalla cardiologia alla nefrologia, dalla chirurgia plastica alla ortopedia.