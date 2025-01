Torna la Burlawalk, nel ricordo di Morganti

Sarà dedicata alla memoria di Claudio Morganti – il capocomico della Canzonetta della Burlamacco ’81, una delle espressioni più genuine di Viareggio e del Carnevale – la seconda edizione della Farmacity Burlawalk. Non una semplice passeggiata nella città del Carnevale ma una vera e propria festa nella festa.

Quest’anno l’evento si terrà domenica 9 febbraio, quando dalla cornice di piazza Mazzini prenderà il via la camminata in maschera da cinque chilometri – nata un anno fa su impulso di FarmaCity e ICare in collaborazione con Sei Versilia – che tra musica, coriandoli e benessere è aperta a grandi e piccini.

Il villaggio – dove i partecipanti potranno ritirare il pacco gara – si animerà già dal primo pomeriggio, dando il via alla prima “coriandolo blast”, un’esplosione di coriandoli e musica che accompagnerà i camminatori anche durante l’evento. Ad ogni chilometro del percorso infatti sono predisposte “zone di colore” dove addetti provvederanno al lancio di coriandoli riciclati e a mettere la musica ad alto volume. Per i partecipanti è consigliata la maschera poiché saranno tantissimi i premi in palio per i costumi, singoli o di gruppo, più originali e divertenti.

Le iscrizioni sono già aperte, sia sul sito Burlawalk.it che nelle le farmacie FarmaCity di Viareggio, al negozio AlfRun Viareggio, al bar da Renzo, nella palestra Nuovo Mondo Fitness e presso Giocattoleria Marco Polo.