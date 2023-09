Torna "FrancigenAmica" La via dei pellegrini rivive all’insegna del divertimento

Tutto pronto per l’ottava edizione di ‘FrancigenAmica’, l’evento incentrato sulla valorizzazione della via Francigena nel tratto che corre tra Camaiore e Massarosa, in programma domenica 17. Il programma, confermato anche per quest’anno, prevede i consueti percorsi ad anello a difficoltà variabile – breve da 5 chilometri, medio da 12 e lungo da 22 – con partenza e arrivo nel centro storico di Camaiore e punti di ristoro lungo il cammino. Gli iscritti riceveranno uno zainetto con la mappa dei percorsi, omaggi e dei ticket per la degustazione con cui rifocillarsi ai punti di ristoro dislocati lungo il cammino. Alla giornata all’aria aperta sono invitati anche i cani per ‘FranciDog’.

Il villaggio in centro storico aprirà alle 7. Alle 8,30 partiranno ‘FranciWalk’ e ‘FranciDog’ per chi farà il percorso lungo; alle 10 toccherà ai fruitori del percorso medio e alle 11 a chi invece sceglierà il percorso breve, adatto anche alle famiglie con passeggini e alle sedie a rotelle che si snoderà lungo la Francigena camaiorese. Il percorso medio prevede il passaggio da Marignana, Panoramica, Pedona e infine rientro in piazza XXIX Maggio. Il percorso lungo, adatto a camminatore allenati e dotati dell’abbigliamento adatto, partirà da Marignana per poi toccare Montemagno, Gombitelli e Peralla prima del rientro in piazza XXIX Maggio. I tre percorsi sono diversi e non si accavallano mai.

Sempre in tema di Francigena, domani alle 16 il Consorzio di Promozione Turistica presieduto da Carlo Alberto Carrai (nella foto) inaugura il nuovo Ostello del Pellegrino, struttura ricettiva dedicata a chi cammina lungo la Francigena ricavata nelle sale della Badia di San Pietro. Proprio la gestione dell’immobile, di proprietà della diocesi, anni fa provocò la sostituzione del priore di Camaiore. Gli ambienti dell’Ostello saranno dedicati ad altrettanti artisti storici legati al territorio camaiorese: Adolfo Saporetti, Luciano regattieri e Pietro Paladini, le cui opere saranno esposte all’interno dell’edificio.

RedViar