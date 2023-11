Topi dentro la scuola, la rivolta dei genitori: “Oggi mio figlio non entra”

Piano di Conca (Viareggio), 21 novembre 2023 – Genitori sul piede di guerra per la presenza dei topi alla scuola elementare di Piano di Conca. Ieri mattina, all’orario di entrata, i tecnici di Ersu incaricati di derattizzare l’edificio sono stati visti sfilare con i sacchi neri contenenti i topi catturati nel fine settimana. E alcuni genitori, presi dal timore per la salute dei propri figli, hanno deciso di non farli entrare in aula. Nel corso della mattinata, complice il tamtam su WhatsApp, la notizia del ritrovamento dei topi ha iniziato a fare il giro delle famiglie: e tanti genitori hanno risposto andando a prendere in anticipo i propri bambini nel corso della mattinata.

La preoccupazione dei genitori è legata soprattutto al fatto che, finché non partirà il servizio mensa (lunedì prossimo: così ha assicurato l’amministrazione), gli alunni della scuola elementare pranzano al proprio banco. Ma proprio nelle classi sono stati trovati escrementi e tracce di topo. "Come facciamo ad essere sicuri che dei bambini di sei anni non si mettano in bocca le mani, magari dopo aver toccato per terra? – si domanda una mamma – Possiamo dare tutte le raccomandazioni possibili, ma si tratta pur sempre di bambini: se cade una penna a terra, la raccolgono. E magari subito dopo mangiano il pasto che si sono portati da casa. Stamani quando siamo arrivati abbiamo visto Ersu impegnata a derattizzare, e subito dopo è suonata la campanella. Abbiamo chiesto che almeno la scuola venisse sanificata prima di far entrare i nostri figli".

Dal Comune non si nascondono, ma provano a rassicurare i genitori: "Se ci fossero stati problemi per la salute dei bambini, non avremmo aperto – spiega l’assessore alla scuola Mario Navari –; nei giorni scorsi abbiamo trovato delle tracce di topolini che si sono introdotti nella scuola dai campi circostanti. Si dovrebbe trattare di un numero compreso tra tre e cinque furacchi. Abbiamo subito contattato Ersu e l’Asl che, di concerto con l’ufficio tecnico del Comune, hanno messo in piedi il piano di derattizzazione: i tecnici vanno a scuola il venerdì pomeriggio, piazzando delle ’trappole’, e il lunedì mattina tornano a controllare, ripetendo l’operazione per quattro volte. È una procedura standard che nel 99 per cento dei casi risolve il problema. Voglio rassicurare i genitori: tutto viene condotto a regola d’arte, seguendo le prescrizioni sanitarie più stringenti e rigorose".

Il problema , stando a quanto si apprende, è che ieri mattina i tecnici di Ersu avrebbero trovato chiuso al loro arrivo, alle 7. E così le operazioni si sarebbero prolungate fino all’arrivo dei bambini, poco prima delle 8. La vicenda è seguita passo dopo passo anche dalla dirigente scolastica Anna Fausti, che ieri attorno alle 13 si è presentata all’uscita per confrontarsi con i genitori presenti.