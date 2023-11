Scuola elementare coi topi. Tre chiusure anticipate per fare le derattizzazioni

Topi alla scuola elementare di Piano di Conca. Ieri mattina, ai genitori è arrivata la comunicazione della dirigente scolastica Anna Fausti per la chiusura anticipata delle attività "per interventi di disinfestazione e derattizzazione" alla scuola ’Giusti’. Nella circolare alle famiglie, la dirigente Fausti dà notizia della chiusura anticipata (alle 13) prevista per i giorni 17 novembre (oggi), 24 novembre 1° dicembre, con cui la scuola recepisce un’ordinanza emessa due giorni fa dal Comune.

"In parte i lavori di cui necessita il plesso sono già stati effettuati – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali che segue la vicenda –, in parte verranno organizzati in base alle prescrizioni che riceveremo dall’Asl nel verbale che verrà compilato dopo il sopralluogo". I topi sarebbero stati rinvenuti al pian terreno dell’edificio e dunque, per fortuna, non sarebbero venuti a contatto con le aule frequentate dagli alunni che si trovano al piano rialzato.

Tra i genitori, però, si respira qualche mugugno. "Prima le mense che non partono, poi i topi – lo sfogo di un genitore –; oltre tutto, gli interventi vengono rateizzati in tre settimane diverse: e io devo mandare mio figlio in una scuola in cui sono stati trovati i topi? Visto che siamo a ridosso del fine settimana, non si potrebbero fare gli interventi per tre giorni consecutivi?". La questione avrebbe incontrato l’irritazione anche da parte degli insegnanti: per la giornata di oggi si parla di una presa di posizione al riguardo.

RedViar