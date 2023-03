Tonfano Si inaugura la piazza Suonerà la Fanfara della Marina

La comunità di Tonfano si prepara all’inaugurazione di piazza XXIV Maggio, da poco riqualificata. La cerimonia ufficiale si terrà sabato alle 16,15 e vedrà in apertura la presenza della Fanfara del Comando interregionale marittimo nord di La Spezia, diretta dal maestro primo luogotenente Vito Ventre, con marce e inni della Marina militare. Seguiranno gli interventi istituzionali e un secondo momento musicale a conclusione della giornata. Inoltre nel corso della cerimonia verrà presentato il manifesto ufficiale della prossima edizione di “Marina in fiore”, la mostra-mercato dedicata al giardinaggio e all’artigianato green in programma dal 29 aprile al 1° maggio e organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia per conto del Comune. Evento che aprirà, come da tradizione, la stagione turistica della riviera.