TNT vince il "Beppe Bugia" Il polpo? È di Fulvia Codecasa

Lunedì sera Stefano Pasquinucci ha distribuito i riconoscimenti del Baccanale. A cominciare dal Trofeo “Beppe Bugia”, riservato alle maschere più divertenti e trasgressive. I fotografi del gruppo Fotoscattosi hanno catturato i soggetti più divertenti. Le immagini sono state sottoposte alla giuria: la famiglia Donatelli (promotrice del Premio), Guido Batori, Giampaolo Ghilarducci e Roberto Alessandrini. I criteri della scelta sono noti: vanno premiate le maschere originali, anche se “povere” e “inventate”. Alla fine l’ha spuntata il Gruppo TNT facendo rivivere i personaggi di Alan Ford, celebre fumetto di Magnus e Bunker che ha vissuto il suo periodo d’oro negli anni ’70. Così il Numero Uno, Alan Ford, Grunf, l’antagonista Superciuk e altri personaggi del glorioso albo sono stati spiritosamente impersonati da Marco Bemi, Gianluca Gianni, Luca Casini, Michele Dini, Nicola Barni, Bruno Boselli, Ario Bertacca, Enrico Larini. A loro è andato il Trofeo Beppe Bugia offerto dalla famiglia Donatelli e il frigorifero messo in palio di Lube Cucine. Segnalato anche il gruppo “Ripuliamo questo mondo di m…”, un trio composto da due “cacche” e una scopa tipo mocho, con in mano secchielli, spazzolini del water e carta igienica. Il terzetto, formato dai pratesi Veronica Coppini e Luca Rossi e dal pisano Marco Palazzuoli, si è aggiudicato buoni per apericena e giropizza al Carpe Diem. Premio estemporaneo anche alle due “suore” che si sono presentate come “Suorpasso” e “Suordinazione”.

Per la Prova del polpo, riservata a chi ha meglio cucinato il piatto simbolo del Rione nella sfida di sabato scorso, coordinata dallo chef Cristiano Tomei, ha vinto l’imprenditrice Fulvia Codecasa, coadiuvata da Marco Leverone. Il premio: un polpo d’argento consegnato da Mario Bindi. Un riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica di Darsena”anche a Regolo Micheli, grande animatore rionale.

C.S.