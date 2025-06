Prezzi spiaggia comunale: "Sono in linea col passato"

"I prezzi della spiaggia comunale di Levante? Non sono per nulla inaccessibili, le tariffe sono immutate rispetto al passato". L’amministrazione comunale precisa la situazione, dopo la comunicazione diramata dai nuovi gestori in cui si annunciano ombrelloni stagionali a più di 2mila euro e tende da 5800 a 6390 euro (nel caso delle prime due file). "Per l’ombrellone con due sdraio e un lettino il prezzo giornaliero è di 13 euro per i residenti e 25 euro per i non residenti in bassa stagione – sottolinea l’amministrazione – 20 euro e 30 euro in media stagione; 30 euro e 40 euro in alta stagione. La stessa postazione per l’intera settimana ammonta rispettivamente a 70 euro e 140 euro in bassa stagione, 110 euro e 170 euro in media stagione, 170 euro e 250 euro in alta stagione. Per la tenda (due lettini, due sdraio, sedia regista e tavolino) la tariffa giornaliera è di 50 euro in bassa stagione, 60 euro in media stagione e 80 euro in alta stagione. Il numero di ombrelloni disponibili è fissato in 80, oltre il doppio rispetto al limite massimo di 40 tende: ciò garantisce un’ampia offerta di posti a prezzi sociali per residenti e non residenti. Restano inoltre in vigore i menù a prezzo fisso calmierato, obbligatori per il concessionario. L’amministrazione comunale controllerà la regolare applicazione di tutte le tariffe e, in caso di violazioni, adotterà le sanzioni previste".