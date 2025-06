Il Nimbus club è Centro. Edu Camp Coni

Un’estate all’insegna dello sport, dell’educazione e del rispetto per il mare: è iniziato il primo modulo dell’ Edu Camp presso il punto scuola del Nimbus Surfing Club , negli spazi del sottopontile di Tonfano. Oggi (lunedì 23 giugno) alla presenza dell’assessore allo sport di Pietrasanta Andrea Cosci e del rappresentante locale della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Farnesi , è stata illustrata una delle novità più interessanti della stagione: il salvataggio in mare con tavola da surf. Un’attività unica nel suo genere che insegna ai ragazzi a muoversi con consapevolezza nell’ambiente marino, integrando l’esperienza del surf con nozioni di primo intervento e sicurezza in acqua.

"Il riconoscimento della Scuola del Mare come centro Edu Camp Coni per il 2025 è un traguardo importante – ha commentato l’ assessore Cosci – che testimonia la qualità del lavoro svolto dal Nimbus Surfing Club. Questa realtà sta contribuendo in modo concreto e capillare alla diffusione della cultura sportiva e del rispetto per il nostro territorio, offrendo ai ragazzi esperienze educative preziose, complete e stimolanti".

Il programma è rivolto a giovani da 6 a 14 anni e si svilupperà per tutta l’estate con attività all’aperto che spaziano dal surf al salvataggio , passando per l’ educazione ambientale e il gioco motorio , con l’obiettivo di costruire un percorso formativo che mette al centro la relazione con la natura, la collaborazione e la crescita personale.