InForme Festival, gli show itineranti. Teatro, danza, musica e ironico quiz

Torna InForme Festival, il festival itinerante e multidisciplinare dove la natura diventa palcoscenico. Il progetto nasce nel 2021, per volere dell’associazione IF Prana, con il fine di riavvicinare le persone all’arte dal vivo nel periodo difficile di pandemia. Il festival apre sabato in piazza Carducci a Seravezza con Gramscic, spettacolo di prosa tratto da Iwona principessa di Borgogna dove i tre volti noti della serie Tv Sky I Delitti del BarLume Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, si cimenteranno in un testo contemporaneo, diretti dal regista Silvio Peroni. Mercoledì 2 luglio in piazza della Chiesa a Seravezza) "La Vita è Sogno" lo spettacolo inclusivo del laboratorio di teatro integrato Trame. Venerdì 4 luglio a Fibbialla di Camaiore "La Fest@"; domenica 6 luglio alla Croce Bianca Querceta "Tè con niente", primo episodio della serie Gli Egosauri, è una commedia nera, ambientata in un bar di periferia.Domenica 13 al Rifugio Forte Dei Marmi a Stazzema "Strada Maestra" un progetto sul rapporto con la natura; martedì 15 a La Cappella a Seravezza "Mea Culpa. Della giuria e dell’ingiuria" con la compagnia milanese Odemà. Sabato 19 luglio a Basati va in scena "Super! Super! Super!" spettacolo ironico e giocoso in cui il giocoliere attore Andrea Vanni trasforma la sua collezione di giocattoli e supereroi in teatro. Domenica 20 alla spiaggia Libera a Forte dei Marmi "Luoghi Indefiniti" con danza e improvvisazione.

Si prosegue martedì 22 a Fabbiano con "Metaforicamente Schiros"; domenica 27 alle Mulinette a Stazzema va in scena "Restanze", un’esperienza immersiva tra danza e musica che si svolge tra le rovine di un borgo antico; mercoledì 30 a Palazzo Mediceo "Achille e gli altri", omaggio al mito omerico. Da giovedì 31 luglio va in scena per tre sere consecutive il Versilia Quiz Show: scritto e diretto da Francesco Ferrara, con Marco Brinzi, Caterina Simonelli e un ospite diverso in ogni puntata. Si tratta di un finto quiz, ma un vero viaggio tra le storie e le persone di Seravezza, Minazzana e Fabbiano. Venerdì 1 agosto a Minazzana il trio Swing Ensemble; sabato 2 a Fabbiano si conclude il festival con Epic Bodies, il progetto live dei Mirador. Biglietti:

10 euro per le serate con evento unico - 15 per le serate con doppio evento. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare carnet 5 spettacoli a 40 euro - carnet 10 spettacoli a 70 - fidelity card a 15. Per info: cell. 388.9528263 - email [email protected]

Francesca Navari