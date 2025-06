Capitale dell’arte contemporanea. La città è l’unica toscana in gara

Pietrasanta è l’unica città toscana in corsa per il titolo di “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”. E’ stata ufficializzata dal Ministero della Cultura, la lista delle proposte progettuali (sei, per otto Comuni coinvolti) presentate entro la scadenza del 15 giugno indicata dal bando di partecipazione: oltre alla “Piccola Atene”, si sono candidate Alba, Chioggia, Foligno-Spoleto, Termoli e Varese-Gallarate. "Nel titolo del nostro dossier, che sabato alle 18 presenteremo alla città – spiega il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Giovannetti – la frase ‘Essere arte’ esprime perfettamente l’intento che vogliamo continuare a perseguire: l’opera artistica, scultura, pittura, musica o danza che sia, non più come qualcosa da osservare ma da vivere in prima persona, incontrandola lungo le strade e nelle piazze, oltre che negli spazi museali, per creare, con essa, un’interazione imprevista e spontanea. Come il Maestro Kan Yasuda invita a toccare le proprie sculture monumentali, esposte in questi giorni nel nostro centro storico e a Tonfano, così Pietrasanta incoraggia ognuno di noi a diventare un testimone attivo dell’arte contemporanea".

I sei dossier in gara, che tracciano un progetto culturale della durata di un anno, saranno valutati da una giuria composta da cinque esperti selezionati dal Ministero e che, entro il 15 settembre, sceglierà i finalisti. I rappresentanti di questi Comuni verranno quindi convocati a Roma, entro metà ottobre, a un’audizione pubblica per presentare e approfondire i rispettivi dossier. Entro il 30 ottobre, sempre secondo il timing indicato dal Mic, è quindi prevista la proclamazione della “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027” che riceverà un contributo di 1 milione di euro per realizzare interventi e iniziative contenuti nel proprio progetto di candidatura.