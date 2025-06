ICare a Viareggio seleziona risorse

BANDI ICARE VIAREGGIO

iCARE ha bandito due selezioni pubbliche per la formazione di graduatorie al fine di assumere personale a tempo indeterminato e/o determinato part time all’interno del settore Refezione Scolastica per i profili di: ADDETTO/A SERVIZI MENSA (livello sesto – c.c.n.l. del settore Turismo) ADDETTO/A ALLE CONSEGNE (livello quinto – c.c.n.l. del settore turismo). Candidature entro le 16 del 18/07. Contatti: 0584 3811, sito: https://www.icareviareggio.it/notizie/

BANDO PER LAUREATI MERITEVOLI

Bando di concorso per gli studenti residenti nei comuni di competenza territoriale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con laurea magistrale discussa e conseguita tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025. Scadenza domande 31/01/2026

AUTOTRASPORTATORE

“2M Trasporti” a Seravezza cerca per trasporti per conto di una ditta che vende prodotti di igiene, bellezza, pulizia della casa. Trasporto nelle regioni del Nord Italia ( principalmente Liguria, Piemonte, Lombardia). Esperienza nella mansione, conoscenza lingua italiana, serietà, affidabilità, possesso patente C e Cqc, gradito possesso attestato sicurezza sul lavoro. Da subito stagionale con possibilità di tempo indeterminato; Cv a: [email protected]

ADDETTO TAGLIO E SAGOMATURA LAMIERE

Per azienda settore dei materiali per edilizia un operaio add. al taglio e alla sagomatura di barre di metallo. In caso di necessità il candidato sarà di aiuto anche al carrellista per lo spostamento, carico e scarico di sacchi di cemento e profili in alluminio. Gradito ma non indispensabile patentino del muletto. Cv: [email protected]