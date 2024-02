Tirreno-Adriatico. Torna la fiera delle bici

Dopo il successo della scorsa edizione, torna ‘Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico’, l’evento dedicato al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green che il Consorzio di promozione turistica della Versilia organizza sul lungomare di Lido da sabato 2 a lunedì 4 marzo. Un’occasione da non perdere per gli espositori che aderiranno alla fiera per creare contatti, conoscere e provare un’ampia gamma di prodotti e promuovere l’uso della bicicletta, nell’ottica di valorizzare uno stile di vita attento alla salute dell’individuo e le potenzialità della nostra zona. "La Versilia è un territorio che si presta a essere vissuto in bicicletta – commenta il presidente del Consorzio Carlo Alberto Carrai –; lo conferma l’interesse dimostrato ogni anno da parte degli organizzatori di eventi sportivi che la continuano a scegliere. I comuni del nostro territorio, anche grazie all’Ambito turistico e la Regione, hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale continuare a investire e i risultati si vedono, come conferma questa seconda edizione della ‘Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico’".

Un’ampia area espositiva sarà allestita sul lungomare di Lido di Camaiore per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori e tutto quello che ruota attorno al variegato mondo delle due ruote, sia sotto il profilo sportivo che dal punto di vista amatoriale. La manifestazione sarà impreziosita da un ricco calendario di eventi, tra pedalate e talk show, approfondimento e percorsi educativi, senza dimenticare i più piccoli. Il programma della manifestazione, patrocinata dal Comune, è in via di definizione: per adesioni, 333/272 7145.