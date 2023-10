Scampati alla strage in autostrada: tir contromano, bloccato camionista ubriaco

La Spezia, 8 ottobre 2023 – I primi automobilisti che hanno visto di fronte a loro il camion in contromano in autostrada sono riusciti a mantenere il sangue freddo e non perdere il controllo dei loro mezzi. Poi hanno lanciato telefonate a raffica alla polizia stradale.

Alla fine un tir contromano che era entrato a Versilia e ha iniziato a viaggiare verso nord ma sulla corsia sud è stato bloccato all’altezza di Luni. Il camionista è risultato positivo all’alcoltest. Gli è stata ritirata la patente mentre intanto si cerca di capire come e perché abbia messo in atto quella manovra che avrebbe potuto provocare una strage.

E’ stata una notte di terrore sull’A12 appunto tra Versilia e Spezia. L’autista contromano non ha provocato solo per puro caso una strage. E’ stata la professionalità della polizia stradale, che ha bloccato i caselli in entrata da Versilia in su, a evitare il peggio.

Il mezzo è stato fermato nella sua folle corsa sulla piazzola di servizio di Luni, che si trova nei pressi del cavalcavia che porta al sito archeologico.

Intorno alle 22.30 il grosso mezzo guidato da un autista ucraino, classe 1972, è stato finalmente bloccato. L’uomo è stato visitato dai militi della Pubblica Assistenza di Vezzano che è arrivata in soccorso e poi preso in consegna dagli agenti dalla polizia stradale di Viareggio che insieme ai colleghi di Brugnato hanno predisposto il piano di intervento di emergenza coordinati dai rispettivi Centri operativi di Genova e Firenze.

Come sia potuto accadere lo spiegherà l’autista una volta ristabilitosi. Di certo l’uomo a bordo di una motrice immatricolata in Polonia ha sganciato il carico all’area di servizio di Versilia e poi ha deciso di proseguire sbagliando però direzione e salendo verso Spezia tenendo la sua «ipotetica» corsia di destra.

L’autista è stato sottoposto all’alcol test risultato positivo ed è stato denunciato. Naturalmente gli è stata ritirata la patente di guida mentre il mezzo verrà posto a fermo amministrativo per 3 mesi.