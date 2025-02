Tincolini divide la maggioranza: "Speravo fosse uno scherzo"

Se è vero che la missione dell’arte è stimolare la riflessione, la mostra "Humans connections" dell’artista toscano Filippo Tincolini ha già raggiunto il suo obiettivo. C’è da capire come, però, visti i mal di pancia nati ieri in seno alla maggioranza. A far discutere è una delle 40 sculture che da domani al 2 giugno animeranno il territorio dal centro storico a Tonfano. Ed è proprio a Tonfano che è scoppiato il caso. Il bidone distopico e pieno di graffiti collocato accanto alla fontana del pontile è piaciuto meno di zero al capogruppo della "Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto" Daniele Taccola. "Pensavo fosse uno scherzo. Uno scherzo nemmeno divertente. Da cittadino poco acculturato di arte – ha scritto sulla propria pagina Facebook – spero che questo bidone venga comunque rimosso al più presto. Magari parliamone prima di certe scelte". Il post è stato poi rimosso dall’autore, non si sa se per pentimento o altro. Troppo tardi: alcuni membri di maggioranza lo avevano già salvato e condiviso, criticandolo per il messaggio considerato "da censura". Caso chiuso?

d.m.