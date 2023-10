Paura: crolla il tetto del Golf Hotel. Caffè Mazzini costretto a chiudere

Forte dei Marmi (Lucca), 15 ottobre 2023 – In pochi secondi poteva consumarsi una tragedia. È infatti crollata al suolo un’ampia porzione del sottotetto del Golf Hotel in via Mazzini con calcinacci finiti sul marciapiede mentre, fortunatamente, non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area, transennando tutto l’angolo interessato dall’immobile. Da circa una settimana l’albergo a 3 stelle è chiuso dopo aver concluso la stagione, e quindi il movimento di persone era limitato al momento del fatto. Il distacco si è registrato in una parte sottostante la copertura lasciando esposti i travetti portanti del tetto: ad accorgersi dello schianto (e della nuvola di polvere) tutte le attività presenti nei dintorni che hanno lanciato l’allarme. Dopo la paura anche il disagio per il vicino Caffè Mazzini 85 che si è trovato ingabbiato dalle transenne e costretto quindi a rinunciare ad utilizzare la veranda da 25 posti.

«Purtroppo siamo rimasti coinvolti in questa situazione – commentano i gestori del locale – che ci ha portato danni di non poco conto. In primis abbiamo dovuto sospendere la proposta del ristorante di venerdì sera, con prenotazioni già garantite, e ci siamo ritrovati la veranda esterna letteralmente impraticabile, con arredi ricoperti da sporcizia e calcinacci. È stato necessario incaricare una persona per la pulizia di tutta la parte antistante il bar con aggravio di tempo e soldi. Comprendiamo quanto accaduto, ma il bilancio, per noi, è sempre più difficile. Infatti non solo abbiamo passato una stagione decisamente non soddisfacente ma che ci ha visto pure al centro di controlli serrati da parte della polizia municipale sollecitata a intervenire per la musica la sera".

"Infatti – proseguono i gestori – ci sono stati elevati ben quattro verbali, l’ultimo risale ad appena due settimane fa. Quindi dobbiamo attenderci a breve che venga notificato un provvedimento di chiusura? Proprio dopo aver sopportato anche questo stop forzato per le transenne dopo che il tetto è crollato? Lavorare sta diventando sempre più complicato e sinceramente quanto accaduto poteva anche essere evitato visto che l’edificio aveva già manifestato problematiche: alcuni anni fa una porzione di quella copertura era già finita giù. E solo per pura fatalità non aveva colpito una cliente che si era appena allontanata dal divanetto".