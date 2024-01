Testacoda Versilia. A Pisa per la corona

Partita dal peso specifico enorme per il Versilia, impegnato nel girone B del campionato di Terza Divisione. I neroarancio, nella 9ª e ultima giornata del girone d’andata, vanno a caccia del titolo di campioni d’inverno sul campo del Dream Pisa, fanalino di coda del torneo. Ieri sera Vicarello, seconda della classe e unica squadra capace fin qui di battere il Versilia, ha chiuso l’8ª giornata ospitando Fucecchio. Ma all’ultima tappa prima del giro di boa deve osservare il turno di riposo, e dunque la banda pietrasantina può dare un ulteriore allungo in classifica. L’ostacolo da superare è Pisa, che in classifica si trova in posizione diametralmente opposta al Versilia: se i neroarancio hanno alle spalle un percorso macchiato da una sola sconfitta, i pisani arrivano al ’testacoda’ con all’attivo una sola vittoria. La sfida è in programma domani alle 21,15 al PalaDream (arbitra Marini).

In serie C femminile, nel frattempo, la 2ª giornata del girone di ritorno si è aperta con l’anticipo di ieri sera che ha visto protagonista il Sei Versilia Pfv, impegnato nella lunga trasferta di Castelfiorentino per mantenere il comando della classifica.

RedViar