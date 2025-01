Tessa Nardini in giunta. Andrà a sostituire l’assessora Graziani

Modifica alla rosa degli assessori con l’ingresso in giunta di Tessa Nardini, in sostituzione di Alessandra Graziani, nominata nel luglio del 2023. Un avvicendamento che fa parte della “scuola di formazione” che il sindaco Lorenzo Alessandrini aveva annunciato sin dalla campagna elettorale, ovvero amministrare e insegnare l’arte del buon governo ai candidati nella sua lista, consentendo loro – sulla base delle preferenze raccolte – di impegnarsi direttamente con incarichi amministrativi. Tessa Nardini, sinora capogruppo consiliare, dal prossimo 1° febbraio entrerà quindi in giunta con la delega al turismo e ai rapporti con gli enti di promozione turistica. Laureata in storia dell’arte, è guida turistica e interprete Lis, la lingua italiana dei segni. È inoltre docente di storia toscana e storia dell’arte in corsi di formazione rivolti a guide ambientali e guide turistiche. Appassionata di storia locale e autrice di libri, attualmente è iscritta ad un nuovo corso di studi, storia medievale presso l’Università di Pisa.