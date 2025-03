Terza categoria. SalaVetitia oggi in campo

In Terza categoria continua ad andar di moda lo spezzatino... e così anche a questo giro la giornata di campionato (21ª sia nel girone di Lucca sia in quello di Massa Carrara) va dal venerdì al lunedì sera. Proprio nel raggruppamento unico apuano il turno si è aperto ieri sera con l’anticipo del venerdì sera Sporting Forte dei Marmi-Fosdinovo sul sintetico di via Versilia. Oggi alle 14.30 al Castel Dell’Aquila diGragnola, a Fivizzano, c’è di scena la capolista SalaVetitia Seravezza contro la Gragnolese. Alle 15 al “Tognocchi“ di Minizzana c’è Montagna Seravezzina-Virtus San Marco Luni mentre lo Sporting Marina alla stesa ora sarà a Podenzana. Chiusura lunedì sera alle 20.30 con Don Bosco Fossone-Retignano.

Nel girone B lucchese questo pomeriggio alle 14.30 al “Brizzi“ di Margine Coperta c’è il Lido di Camaiore, ospite del Traversagna. Poi alle 15 il Bargecchia fa visita alla capolista Vorno. Monday-night per lo Stiava che al “Martellini“ avrà lo Spianate.