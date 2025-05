Il Comune cerca nuovo presidente per il collegio dei revisori

All’indomani delle dimissioni dei componenti del Collegio dei revisori, il Comune cerca nuovi soggetti pronti a subentrare. "L’organo di revisione economico-finanziaria è decaduto – si legge in una nota dell’ente – e si rileva pertanto l’urgenza di procedere quanto prima all’individuazione del nuovo presidente del Collegio dei revisori. Per questo è stato redatto un avviso pubblico per la raccolta delle candidature da parte di soggetti abilitati alla nomina di presidente del collegio dei revisori con la relativa domanda di partecipazione. Il presidente svolgerà il suo incarico sino al termine del triennio 2025-2028". Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per l’incarico di presidente del collegio dei revisori del Comune guidato dalla sindaca Simona Barsotti scade martedì 3 gugno alle 12. Le domande vanno inviate per via telematica all’indirizzo mail [email protected]. Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali. L’avviso completo è pubblicato all’albo pretorio online del Comune nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ sotto ‘Bandi e contratti’.