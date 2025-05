Poste, tentata truffa. Messaggi da un sito fasullo

VIAREGGIO

La truffa viaggia telematicamente: massima attenzione per non cadere nella trappola. Nell’epoca dei social, della digitalizzazione e della informatizzazione è necessario fare attenzione alle truffe che si presentano sotto forma di messaggi all’apparenza perfetti, ma invece sono trappole. Gli inganni telematici arrivano in posta elettronica o sul telefono cellulare.

Messaggi ai quali purtroppo spesso rispondiamo molto velocemente e che in alcuni casi invece sono inganni contro le nostre tasche. Questa volta il messaggio truffa è arrivato sul telefono cellulare a una nostra lettrice. La donna non si è fidata del contenuto e si rivolta a un ufficio postale cittadino dove le hanno confermato che si trattava di un messaggio ingannevole ben architettato. Messaggio che se fosse stato aperto avrebbe alleggerito il suo conto corrente. Il messaggio in apparenza sembrava arrivare dal sito delle Poste, posteinfo: gentile cliente il suo conto è in fase di sospensione per mancato fattore di sicurezza https://psd-nuova.de/K/ aggiorna. A seguire un numero di telefono cellulare. Ma si tratta di un messaggio da non cliccare e quindi vax segnalato il fatto immediatamente agli uffici postali del territorio.

Maria Nudi