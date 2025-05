L’Asse della discordia. Domani assemblea pubblica: "Perché passare a nord"

È in programma domani alle 16,30 in Sala di Rappresentanza, in municipio, l’assemblea pubblcia lanciata dal coordinamento ’No Asse’ e da ’Occupy Comune’ per spiegare le ragioni della contrarietà al passaggio della Via del Mare a sud dello stadio. "L’asse di penetrazione da molti anni divide l’opinione pubblica cittadina e l’amministrazione non ha favorito le condizioni per un confronto tra le diverse posizioni – spiega Paolo Annale a nome dei comitati coinvolti nell’iniziativa –; abbiamo sempre ritenuto che questo confronto fosse utile alla comprensione reciproca e necessario per spiegare agli altri quale idea di città sottendesse alla proposta da caldeggiata".

"Oggi più che mai in presenza di un progetto che da strada si fa pista, dove vengono chiesti investimenti ingenti da parte della Regione, si rendeva necessario un momento pubblico per illustrare quale fosse il nostro progetto alternativo e avviare una riflessione leale – continua Annale –; per questo abbiano organizzato un’assemblea pubblica aperta ai cittadini alla quale sono state invitate tutte le parti in causa, istituzionali ed economiche, per garantire un confronto dialettico, per restituire dignità alle parti, e sottrarre questo come altri importanti elementi della vita pubblica a logiche che dividano la città anziché farla dialogare in modo che poi solo pochi possano decidere".