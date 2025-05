Donna truffata on line. Malvivente arrestato per tentata estorsione

Quella che sembrava una promettente opportunità di investimento online si è trasformata in un incubo per una donna di 63 anni di Pietrasanta, vittima di una truffa da oltre 70mila euro poi degenerata in un tentativo di estorsione. Ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento della polizia di Lucca, con gli agenti che hanno arrestato un ucraino di 31 anni, colto in flagrante dopo averlo attirato in una "trappola" concordata con la donna, alla quale il malvivente aveva detto che non avrebbe potuto riavere i soldi investiti se non avesse fatto un ulteriore investimento in contanti. Tutto è iniziato lo scorso febbraio, quando la donna è stata attirata da un annuncio sui social network che prometteva guadagni facili attraverso il trading online.

E così, dopo aver fornito le proprie generalità, ha iniziato su richiesta dei presunti truffatori ad investire effettuando bonifici per un totale di circa 25mila euro, stimolata dalla consultazione di presunti grafici che mostravano il buon andamento degli investimenti. In realtà si è scoperto che era solo una strategia per rafforzare l’inganno nei confronti dell’ignara vittima. I successivi pagamenti, per un ammontare di circa 50mila euro, sono avvenuti invece consegnando denaro contante a corrieri che si sono appositamente presentati sul luogo di lavoro della donna. Quando quest’ultima ha intuito che si potesse trattare di una truffa, si è rivolta alla polizia postale che ha avviato le prime indagini fino a quando i presunti truffatori, vedendo che la donna non versava più quanto pattuito, le hanno detto che non avrebbe potuto riavere la somma da lei versata, comprensiva degli interessi maturati, se non avesse continuato a consegnare loro altro denaro.

Gli investigatori della squadra mobile, pertanto, d’accordo con la vittima hanno pianificato una consegna controllata di un’altra somma, pari a circa 7mila euro in contanti, fissando l’appuntamento sabato scorso in tarda mattinata a Pietrasanta. Non appena è avvenuta la consegna del denaro, i poliziotti, appostati nelle vicinanze, sono usciti allo scoperto e hanno arrestato l’uomo che si è presentato all’appuntamento e che è stato poi portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha coordinato l’operazione. Sono in corso indagini per risalire agli eventuali complici.