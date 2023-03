Terre di Toscana Torna la due giorni dedicata al buon bere

Due giorni all’insegna del buon vino e della grande tradizione eno-gastronomica italiana all’hotel Una Experience Versilia di Lido di Camaiore. L’appuntamento è per domenica e lunedì con la 15a edizione di "Terre di Toscana", che porterà in Versilia, nella splendida cornice lidese, 140 cantine e sei gastronomia d’autore, che daranno vita a una delle kermesse più attese dagli appassionati e dagli operatori del settore. La manifestazione, come ogni anno, si terrà negli spazi pieni di luce dell’Una Experience Versilia Lido, in ampie sale a pochi passi dal mare che ospiteranno alcuni tra i massimi rappresentanti della produzione vitivinicola toscana. Con pochi passi, si potrà girare per tutta la regione e assaggiare le produzioni provenienti dai diversi distretti regionali: da quelli più celebri alle nuove realtà emergenti, dai nomi più storici a quelli appena sbarcati sotto i riflettori grazie all’impegno e al lavoro dei produttori toscani.

Lunedì, ultimo giorno della manifestazione, sarà possibile inoltre apprezzare alcune preziose vecchie annate, a dimostrazione di quanto buona parte della produzione vinicola toscana sappia sfidare lo scorrere del tempo. Ma il vino, ancorché importante, sarà solo uno degli aspetti della manifestazione ormai alle porte: nell’area dedicata al food si potranno incontrare sei artigiani del cibo di primissima qualità: si tratta, nello specifico, di Trattoria Peposo, Tortapistocchi, Ristorante Sotto la Loggia, Macelleria lo Scalco, Corzano e Paterno e Antica Norcineria Lané, dove si potranno acquistare panini, focacce ripiene, formaggi, salumi, pietanze calde e, per i più golosi, delizioso cioccolato.

RedViar