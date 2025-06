Terigi saluta il calcio. La partita di addio è stata un’occasione per fare beneficenza

È stata una giornata "fenomenAle" (davvero in tutti i sensi!) la domenica di calcio, ricordo e beneficenza che il 34enne difensore viareggino Leonardo Terigi ha voluto dedicare interamente, nel giorno della sua ultima "partita simbolica" prima di appendere le scarpette al chiodo, al caro amico che non c’è più (... ma nei cuori di tutti è rimasto eccome) Alessandro Cecchi.

’Leo’ e ’Ale’ erano compagni di banco a scuola, dove ne avevano “combinate“ tante insieme con l’allegria e la spensieratezza della gioventù. E così ha deciso di radunare tutti gli amici, vecchi e nuovi, in un campo da calcio (nel bellissimo e funzionale impianto di Marina di Pietrasanta, sul sintetico del “Marco Pedonese“, messo a disposizione dalla società biancoceleste di casa del presidente Fabrizio Sacchelli e del vice-presidente Andrea Galeotti) per una stupenda giornata di sorrisi ed emozioni forti. Nell’arco della giornata/serata sono intervenuti, anche solo per un saluto per dire di "esserci stati", tantissimi personaggi del mondo del calcio sia locale sia nazionale. Tra i più celebri ovviamente il campione della Roma Stephan El Shaarawy (letteralmente travolto dall’affetto dei bambini a caccia di foto e autogfrafo), e poi gli ex calciatori Massimo ’BigMac’ Maccarone, Francesco Valiani e Claudio Terzi, l’allenatore Aurelio Andreazzoli, l’ex arbitro Pierluigi Collina (ora presidente della commissione arbitrale Fifa), l’amministratore delegato Andrea Gazzoli dello Spezia e tanti altri come Stefano Dinelli, Massimiliano Maddaloni, Massimo Gazzoli, Vitaliano Bonuccelli, Eros Pisano, Dario D’Ambrosio, Daniele Ficagna, Luciano Dati e tanti altri. E poi c’era il noto chef Cristiano Tomei che ha fatto un piatto a tema dopo averlo raccontato. Molto partecipata pure la lotteria delle tante maglie di giocatori famosi, il cui ricavato così come l’offerta all’ingresso è stato devoluto in beneficenza.