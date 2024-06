Tennis club Italia. Premi alle eccellenze. Riconoscimento a Bocelli

Il Tennis Club Italia ha ‘aperto’ la stagione 2024 non solo con la presentazione del suo biglietto da visita – la rivista Luxury – ma anche con un pomeriggio all’interno del quale ha incastonato la premiazione di alcune eccellenze locali. Personaggi di spicco che hanno dato e daranno lustro e prestigio a Forte dei Marmi e alla Versilia, sotto gli occhi attenti del primo cittadino del Forte, Bruno Murzi e del suo collega di Seravezza, Lorenzo Alessandrini. Lo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli ha ricevuto il premio per il miglior Beach Club d’Italia; per la ristorazione sono stati consegnati riconoscimenti a personaggi leggendari che hanno scritto pagine glamour & cucina di classe nel passato e nel presente come Romano Franceschini (Romano), Lorenzo Viani (Lorenzo), Carlo Lemmetti (Squalo Charlie), Piero Petrucci (La Barca) e Bruno Vietina (Madeo). Per l’arte, il premio è andato al pittore Antonio Barberi. E ora, avanti tutta: l’estate è arrivata e il punto cardinale del Tennis Italia di Forte dei Marmi è pronto a fare la sua parte non solo nello sport & spettacolo.