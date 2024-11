Telecamere al semaforo. Installati tre dispositivi. Multa a chi passa col rosso

Stop agli automobilisti indisciplinati che troppo spesso mettono a repentaglio l’incolumità altrui, oltre alla propria, passando col rosso. È questa la funzione delle tre telecamere installate a Vittoria Apuana in corrispondenza del semaforo tra tra il viale Italico e via padre Ignazio da Carrara. I dispositivi non sono ancora in funzione in quanto l’iter prevede passaggi preliminari quali la creazione di una corsia di svolta a sinistra, dedicata ai mezzi provenienti dal lungomare lato Massa, e una fase di prova in cui le telecamere saranno in funzione ma senza che scattino le sanzioni.

Trattandosi di tre dispositivi, i loro “occhi“ controlleranno tutte le direttrici di marcia. "L’installazione dei dispositivi – sottolinea l’assessore alla viabilità Massimo Lucchesi (nella foto) – va a inserirsi nell’ambito degli investimenti che l’amministrazione comunale ha stabilito per la sicurezza stradale con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e prevenire i comportamenti pericolosi quali l’attraversamento dell’intersezione con il semaforo rosso. Proprio in merito alla politica di sicurezza, confermo la volontà di reinvestire i proventi delle sanzioni stradali in opere infrastrutturali che limitino la velocità dei veicoli a tutela degli utenti deboli, quali gli attraversamenti pedonali rialzati che andremo a realizzare prossimamente in numerose strade residenziali del paese".