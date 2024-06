Tecnologia e ambiente: "Il domani passa da qui"

VIAREGGIO

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Queste, le parole chiave, e d’ordine, di questa edizione del Festival della Robotica, così come della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, alla sua terza edizione per quanto riguarda la vela.

Una manifestazione ricca di eventi e workshop che vedrà la partecipazione, di docenti ed esperti, così come della Guardia di Finanza, che parteciperà alla regata con una nave, e della presidenza di Marevivo, fondazione che dal 1985 lavora per la tutela dell’ambiente e del mare, e gemellata da anni con il Club Nautico.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo Festival proprio perché puntiamo ad essere un’eccellenza nautica, attraverso la passione per il mare, la nautica e la sostenibilità marina - ha detto nel suo saluto introduttivo alla presentazione dell’evento il vice presidente del Club Nautico Versilia, Ammiraglio Ispett. Capo Marco Brusco - Saranno due giornate dedicate a temi di straordinaria attualità e importanza come la Robotica Marina che, al crocevia tra tecnologica avanzata e studi marini, sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con l’ambiente marino, offrendo nuove soluzioni per la ricerca, la conservazione e la navigazione".

È infatti sull’importanza della robotica marina e la sua attenzione, sì, all’innovazione, ma anche all’ambiente e al suo rispetto, che Brusco pone l’attenzione e su cui ha puntato, già dal gemellaggio con Marevivo e con l’investimento sulaa vela e un evoluzione stessa della Viareggio Bastia Viareggio, così come si sono evoluti i tempi, guardando al green e alla sostenibilità, per entrare nella storia, così come lo è la regata offshore, dal lontano 1962.

"Il Club Nautico Versilia è entusiasta di condividere le ultime innovazioni, i progetti e le applicazioni pratiche della robotica marina - ha concluso Brusco- . Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che interverranno alle due giornate di lavori, a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, agli ospiti illustri e relatori esperti che sapranno catalizzare l’interesse dei partecipanti. Confido che questo workshop sarà un’occasione per stimolare discussioni fruttuose, scambiare idee, creare nuove sinergie, avvicinare alla Vela un pubblio sempre più ampio e, anche, per aprire il nostro Club ad un pubblico sempre più vasto, sperando che continui a seguire le iniziative che ogni anno organizziamo e proponiamo".

Gaia Parrini