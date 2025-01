Teatro dell’Olivo. Ecco "L’Ebreo" con Nancy Brilli

Oggi alle 21 terzo appuntamento con la stagione teatrale 2024/25 del Teatro dell’Olivo: sul palco Nancy Brilli (nella foto), protagonista de "L’Ebreo" per la regia di Gianni Clementi. Con una grande attenzione ai ritmi serrati e coinvolgenti e alla musica che porge il braccio alla prosa e, alle volte, detta i tempi dell’azione scenica, vengono messi in risalto il lato oscuro dei personaggi di una commedia noir che riesce a divertire per le situazioni al limite del grottesco e creare suspence, regalare sentimenti di tenerezza e finanche indignare per la meschinità svelata dai personaggi, in una vera e propria girandola di emozioni verso un finale inatteso.

L’ebreo è uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, nel quale albergano diversi temi storicamente legati a un tempo apparentemente lontano che risultano ancora oggi tristemente attuali.

Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti, parliamo, in fondo, di denaro (all’alba di quel "boom" economico che, per certi aspetti, ne rinvigorisce la sacralità), e del Potere che ne consegue e che diventa il leit motiv della società degli anni a seguire fino ai giorni nostri.

Nei giorni di spettacolo i biglietti possono essere acquistati dalle 17.30 alle 21 presso il Teatro dell’Olivo.