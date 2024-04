Task force di volontari in Darsena. Operazione di urban gardening realizzata con fatica e fantasia

Rigenerare un quartiere con un importante lavoro di Urban Gardening, ma anche con la fantasia tramite la Street Art. Insomma con guanti e pennello i volontari di Darsi, una cinquantina in tutto e prevalentemente residenti proprio nella ‘vecchia’ Darsena, ieri dalle 10 alle 18 hanno riportato il decoro nell’ampio parcheggio Leandro Biancalana che divide, dietro via Dei Pescatori, via Virgilio da via Petrarca. "Siamo principalmente residenti in questi piccolo spicchio di Darsena – spiega Federico ‘Fred’ Regolini, mentre pianta un grosso oleandro al posto di un’altra pianta ormai seccata -, e non riuscivamo più a sopportare una visione opprimente, come quella che vedevamo tutti i giorni. Da una parte mega yacht del valore di milioni di euro e dall’altra vegetazione non curata e rifiuti abbandonati. Così ci siamo armati di guanti, vanga, forbicioni, decespugliatore e tanti sacchi neri (forniti da Sea, che poi ha recuperato il tutto) per ripulire il più possibile".

E di pulizia, in un parco di oltre 1000 metri quadrati, i ragazzi di Darsi ne hanno fatta recuperando batterie, bottiglie, rifiuti di vario genere, erbacce, materassi, residui di eternit e anche siringhe. "Purtroppo ci sono anche quelle – spiega ancora ‘Fred’ – fra ciò che abbiamo raccolto. Lungo via Petrarca, proprio qui al parcheggio, c’è una casa abbandonata da anni. Purtroppo nessuno ne bonifica il giardino, divenuto discarica, e nemmeno possiamo pensare di tirar su una recinzione nuova per impedirne l’accesso".

Oltre alla raccolta di rifiuti, dicevamo, anche l’arte è stata protagonista della lunga giornata. Lo Street Artist Leonardo Lencioli ha abbellito il muro posteriore di una vecchia casa di pescatori - "naturalmente con il loro consenso", precisa ‘Fred’ - con una bella onda stilizzata. Ma Darsi guarda già alle prossime iniziative e per giugno ha già in calendario un’altra intervento al campetto da basket Diego Malfatti, di fianco al PalaBarsacchi.

Sergio Iacopetti