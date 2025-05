Il sindaco a Palafrugell per parlare di arte: "Prove di gemellaggio"

Potrebbe allungarsi la lista delle città gemellate con la Piccola Atene. In pole position c’è la località catalana di Palafrugell, meta nei giorni scorsi delle trasferta di una rappresentanza istituzionale formata dal sindaco e assessore alle relazioni internazionali Alberto Giovannetti (nella foto con la sindaca di Palafrugell Laura Millán), la dirigente Monica Torti e la responsabile dell’ufficio turismo Sabrina Francesconi, ricambiando la visita che una delegazione catalana fece a febbraio in Versilia. "Ringrazio il sindaco Millán e i suoi collaboratori per la splendida accoglienza – racconta Giovannetti – e per averci fatto scoprire e sperimentare le tante peculiarità di Palafrugell. Abbiamo apprezzato l’apertura di questo territorio verso i giovani, grazie a un’ampia possibilità di praticare attività sportive e motorie oltre a un sistema museale e d’arte contemporanea vivace e un centro storico che è il fulcro della socialità locale". Il contatto dall’artista e cittadino onorario di Pietrasanta Tano Pisano e dalla moglie Blandine Pellet: all’orizzonte c’è la sottoscrizione di un primo patto di amicizia, come quello che lega Pietrasanta a Lerici e Mougins, per poi valutare la stipula di un vero e proprio accordo di gemellaggio.