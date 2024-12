“Tarabaralla“, una pièce verso l’inclusione

Un esempio di come l’arte possa diventare elemento di unione e inclusività. Questo, è “Tarabaralla - Ci vuole coraggio a lasciarsi“, l’ultimo spettacolo della compagnia inclusiva livornese Mayor Von Fribzius, che andrà in scena stasera alle 21, a ingresso gratuito, al Teatro Jenco. La rappresentazione, che porta la firma alla regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, con la direzione di palco di Francesco Pacini, vedrà sul palco circa sessanta attori, con disabilità e non, di qualsiasi fascia d’età a partire dai 16 anni, in una sorta di scaletta da concerto pop, in cui monologhi emozinanti si alternano a coreografie e divertenti sketch e dove il tema centrale, dell’abbandono, è esplorato in diverse e affascinanti sfaccettature, ma sempre con la voglia di guardare avanti.