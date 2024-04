Taglio pulizia in sanità. Stato di agitazione per igiene e ore di lavoro Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti protestano contro i tagli proposti nei servizi di pulizia e sanificazione da parte delle aziende sanitarie, temendo ripercussioni sulla qualità e sul sostentamento del personale addetto. Chiedono un dialogo per salvaguardare i servizi e i diritti dei lavoratori.