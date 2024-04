Svincolo ex Teti: "Quali vantaggi?"

"Il consiglio comunale rifletta seriamente se svincolare l’ex Teti". Il gruppo dei paesani torna alla carica sull’immobile privato per il quale è stato chiesto il cambio di destinazione per la realizzazione di appartamenti. "Non capiamo quale sia il beneficio per la nostra comunità – sostengono i paesani – qualcuno ci risponde che quello stabile rappresenta una bruttura e pertanto, da una sua riqualificazione, l’immagine del paese trarrebbe vantaggio. Inoltre, gli stessi identificano negli oneri e negli extra oneri che l’amministrazione potrà imporre alla società richiedente, una giustificazione aggiuntiva di carattere economico. Lo stabile e l’area che occupa rappresentano un pezzo di storia e pertanto non sarebbe anacronistico considerare una riqualificazione meno speculativa ma più coerente mantenendo la sua funzione originaria con destinazione sociale/pubblica anche arrivando a prevederne l’esproprio. In seconda analisi, l’incasso degli oneri ed extra oneri non appianerebbe l’impegno economico sostenuto dall’amministrazione che alla società, proprietaria anche della ex Greppia, pagherà per l’acquisto di quest’ultima. L’attuale amministrazione è la stessa che pochi anni fa difese il mantenimento della biblioteca a Palazzo Quartieri, ponendo al di sopra dell’interesse economico, la tutela dei luoghi di incontro e di aggregazione nel centro del paese. Sentiamo il bisogno, a pochi giorni dal consiglio, di sensibilizzare la comunità verso questa vicenda ma ancora di più vogliamo rivolgerci ai 13 consiglieri che, in rappresentanza del popolo fortemarmino, decideranno il futuro di tutti noi: chiediamo loro una seria presa di coscienza".