Sul palco la magia dello “Lo Schiaccianoci”

Domani alle 21 al Comunale la stagione teatrale della Fondazione Versiliana propone, fuori abbonamento, Balletto del Sud Lo Schiaccianoci: in due atti in una versione alla Tim Burton firmata dal coreografo Fredy Franzutti, musiche di Piotr Il’ic Caikovskij, scene di Francesco Palma. Il sogno di Clara, la battaglia dei topi, il viaggio fantastico, sono narrati nella favola natalizia di Cajkovskij, ideata sul racconto di Hoffman “Il principe Schiaccianoci ed il Re dei topi”. Lo spettacolo (foto) unisce le testimonianze della messa in scena originaria a un impianto drammaturgico ispirato al mondo gotico del regista Burton. I temi musicali che si animano con le scene sotto l’albero fanno del balletto lo spettacolo amato dai giovani per il richiamo alle atmosfere natalizie.