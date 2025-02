"Strada Farnocchia-S.Anna: ma i soldi ci sono?". Interrogazione di Stagi sull’opera annunciata

"Ci sono i soldi per realizzare il tracciato di collegamento Farnocchia-Sant’Anna?". E’ una delle domande contenute nell’interrogazione presentata dal capogruppo di opposizione Baldino Stagi. "Quello che viene definito un atto epocale – comincia – viene notevolmente ridimensionato. Stranamente stavolta ci si fa qualche scrupolo nel promettere, sapendo che l’opera è tutt’altro che concretizzabile nella sua interezza.

I due milioni e centomila euro, infatti, serviranno appena ad avviare i lavori per quella che non si può certo definire una strada. Dando un’occhiata al progetto si comprende come la realizzazione di questa opera straordinaria appaia assai ardua, dovendo percorrere un territorio impervio, e il tracciato che verrà realizzato è solo una minima parte di quello che si vuol far credere. Unico dato certo la spesa enorme che si andrà a spendere per non realizzare niente, almeno per ora, se non l’ennesima devastazione ambientale.

Si assiste ad una pantomima ridicola che fa emergere con evidenza i dubbi del sindaco. Quando l’evidenza rema contro, si cerca di coinvolgere qualcun altro nel percorso, allora il sindaco chiama in causa il ministro Salvini. Certo che quest’ultimo avrà preso un qualche impegno sull’argomento, ma le dichiarazioni che si leggono sui quotidiani hanno un tono che va oltre, si cerca infatti una complicità, una compartecipazione nelle responsabilità, qualcuno con cui condividere il peso o su cui scaricare almeno metà della colpa.