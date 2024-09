Storie di costume. I ritratti delle star di Elena Navone

Ci sono figure che hanno illuminato il mondo con la loro arte, il loro stile e il loro pensiero. Elena D’Ambrogio Navone ha immortalato alcune di questi personaggi molto importanti nel suo libro libro “Ritratti. Storie di costume“. Storie che verranno presentate dall’autrice domani alle 18 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Una passerella immaginaria su cui sfilano icone senza tempo: Alain Delon recentemente scomparso e Yves Saint-Laurent, Andy Warhol e Vittorio Gassman, Maria Callas e Coco Chanel, Gianni Agnelli e Helmut Newton.

"Elena D’Ambrogio Navone - spiega Enrico Salvadori che condurrà l’evento - cattura la loro essenza in una serie di ritratti d’eccezione cogliendo non solo l’immagine pubblica, ma anche la loro anima privata. Con eleganza e rigore, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di ciò che ci affascina, di ciò che vorremmo essere e di cui riconosciamo il talento. Un’opera che va oltre la semplice biografia, alla scoperta di un caleidoscopio di vite straordinarie".

Elena D’Ambrogio Navone, imprenditrice, scrittrice e giornalista vive a Torino dove collabora con il marito Giorgio e i figli nelle imprese di famiglia. Tre volte mamma, ha pubblicato “ll volo del colibrì“, “Un camaleonte gentiluomo“, “Voci sospese“, “Quando un uomo“, “Le notti di Kos“ e “L’ultima nota. Omaggio a Ezio Bosso“. Dal 2020 ha una sua rubrica di costume, cultura e società “Alla ricerca di…“ sulle pagine del settimanale Novella 2000. È consigliera nel Circolo dei lettori di Torino.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione al numero 0584 787251.

