Stop stagione teatrale: "Neri fece peggio"

"La stagione teatrale? È sospesa da un anno e mezzo. Eppure si sono accorti della sua assenza solo ieri. Forse perchè non sono presenti a nessuna manifestazione. Nemmeno a quelle create ai tempi della loro amministrazione". Parole al veleno del direttore della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco: nei giorni scorsi il consigliere Riccardo Biagi ha contestato lo stop della programmazione alle Scuderie e da quell’intervento ne è nato un feroce battibecco che ha visto intervenire sui social il segretario Pd Ettore Neri.

"Una miscela tossica di spocchia culturale e infantilismo politico: ecco il vero volto dell’opposizione – lamenta Monaco – e così oggi, all’improvviso, lo scandalo. I grandi moralisti della domenica parlano di “impoverimento culturale” e “vergogna politica”, e a guidarli, come sempre, Ettore Neri, che ha perso ogni freno, abbandonandosi a insulti e offese personali da bullo politico in crisi d’identità. Peccato che il 12 maggio 2012, da sindaco e presidente della Fondazione, fu proprio lui a firmare una relazione al bilancio in cui ammetteva che la stagione teatrale estiva aveva generato quasi 70mila euro di perdite, su un disavanzo complessivo di oltre 180mila. Cosa fece? La chiuse. In silenzio. E fece bene. Ma nessuno allora urlò allo scandalo. La stagione teatrale, al tempo delle passate amministrazioni, veniva tenuta in piedi con oltre 50.000 euro l’anno, accumulando debiti e pagando i fornitori con anni di ritardo, trasformando le imprese e le associazioni del territorio in banche involontarie. Io, al contrario, ho provato a ridimensionarla, seriamente. Ma i risultati non sono stati soddisfacenti e allora ho deciso: basta sprechi. E al posto della stagione teatrale, abbiamo scelto la lirica: una proposta nuova, elegante, di qualità, diversa da tutto il resto della Versilia, grazie all’associazione Amici di Puccini che con passione, competenza e pochissimi mezzi, ha saputo tirar su dal nulla una stagione di assoluta caratura".

"Un successo autentico – aggiunge Monaco – fatto di sei serate, quattro sold out, pubblico da tutta la Toscana e dalla Liguria, artisti internazionali e una spesa ridicola: appena 2.000 euro. Questa non è improvvisazione. Questa è cultura vera. Altro che il teatrino delle polemiche. Altro che la spocchia di chi non ha messo piede a Palazzo nemmeno una volta, ma pretende di dettare la linea da lontano. Ettore Neri manifesta livore nelle sue affermazioni e diffonde da ex sindaco disinformazione sistematica per raccattare 3 like dai suoi seguaci e soprattutto per le offese rivolte alla mia persona. Chi ha davvero a cuore Seravezza costruisce, non distrugge. Partecipa, non diserta. Propone, non diffama".

Francesca Navari