Stop sosta selvaggia. Arriva il disco orario

Le richieste dei commercianti andavano avanti da aprile e ad ogni mese la situazione non faceva che peggiorare. Colpa dei posti per il carico e scarico, posizionati di fronte a negozi chiusi da tempo (idem i posti per disabili inutilizzati), usati tutto il giorno da residenti e villeggianti sia nei feriali che nei festivi. Riducendo ancora di più gli stalli disponibili e impedendo la sosta veloce ai clienti. Ma la battaglia delle attività di via Carducci, una decina delle quali aveva scritto al sindaco, alla fine ha avuto l’esito sperato. In questi giorni la polizia municipale ha emesso un’ordinanza istituendo posti a disco orario (da 15 minuti) e ampliando a tutta la settimana il carico e scarico per i corrieri ma riducendolo da 30 a 15 minuti.

"Quando anni fa fu fatta la ciclopista – spiegano i commercianti – avevamo protestato in quanto tolsero una fila di parcheggi e già allora, pertanto, avevamo chiesto il disco orario di 15 minuti vicino alle nostre attività, anche per carico e scarico. Alcuni negozi col tempo hanno chiuso e il carico e scarico non serve più, eppure viene usato da chiunque. Ecco perché ad aprile ci siamo fatti avanti chiedendo una revisione dei posti auto di via Carducci, in modo da recuperare più stalli possibili trasformando quelli a pagamento in posti a disco orario. La logica è quella di ovviare alla mancanza di posteggi, appannaggio di chi sosta 24 ore. Per lo stesso motivo abbiamo chiesto che la domenica e nei festivi il carico e scarico diventi a disco orario 15 minuti per tutti, in modo da creare riciclo". Problemi finiti? Non proprio visto che anche domenica scorsa diverse auto sono state lasciate lungo la ciclopista con disagi per pedoni e bici.

d.m.