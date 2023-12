Stop al viavai di furgoni. In centro arrivano i pilomat. Un progetto da 185mila euro

Stop al viavai di furgoni in centro, arrivano i pilomat. La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la fornitura ed installazione di 10 pilomat per 185mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è da sempre quello di incrementare la sicurezza della cosiddetta ‘mobilità dolce’. Piccoli cambiamenti di abitudini nella vita di tutti i giorni che generano effetti positivi nel tempo, rendendo le città e i paese vivibili e a misura d’uomo. "Con l’arrivo dei dissuasori, il centro storico sarà ancora più sicuro per chi vive il paese soprattutto a piedi – afferma l’assessore alla viabilità, Massimo Lucchesi – riqualificato, con un ridotto traffico automobilistico e con meno inquinamento. I pilomat serviranno per contrastare l’accesso improprio alla zona e garantire maggiore sicurezza per i pedoni e le utenze deboli, contenendo e limitando anche l’accesso, a volte indiscriminato, dei mezzi che effettuano consegne". I dissuasori saranno collocati in vari punti di ingresso della zona pedonale del centro cittadino e precisamente in via IV Novembre angolo via Matteotti, via Carducci angolo via Vittorio Veneto, via Montauti angolo via Vittorio Veneto, via Carducci angolo via Spinetti, piazza Garibaldi angolo via Montauti, via Mazzini angolo via Risorgimento, via Roma angolo via Risorgimento, via Stagio Stagi angolo via Risorgimento e via Stagio Stagi angolo via Duca D’Aosta. I lavori che saranno messi a gara a breve, prevedono un tempo di esecuzione di circa novanta giorni: per la primavera saranno tutti installati.

Francesca Navari